Патріарх Кирил думає, що помирити росіян і поляків без церкви не вдасться

Повне примирення народів Росії і Польщі неможливе без участі в цьому процесі православної і католицької церков.

Як передає РІА «Новости», про це заявив глава РПЦ патріарх Кирило на зустрічі з президією Конференції католицьких єпископів у Варшаві.

Зустріч відбулася напередодні підписання спільного звернення до народів Росії і Польщі про примирення, яке заплановане на завтра.

"Неможливо досягти повного миру між російським і польським народом без активної участі в діалозі між двома Церквами... З багатьох причин роль релігійного чинника у відносинах між нашими народами є принципово важливою", - сказав патріарх.

Він вважає знаковим той факт, що підписання спільного звернення проходить в "знакове для російсько-польських відносин час".

Патріарх пояснив, що цього року Росія відзначає 400-річчя визволення Москви від польських військ та 200-річчя перемоги російських військ над Наполеоном.

Він вважає, що багато в чому складні і суперечливі відносини двох країн, відображені в цих датах, відбулися через "втрати християнської єдності", які передували початку політичної боротьби.

У свою чергу, голова польської конференції єпископів митрополит Юзеф Міхалік вважає, що співпраця двох Церков в Польщі не повинна обмежитися підписанням звернення.

"Творчим, практичним і можливо особливо важливою справою, якою ми повинні тут зайнятися, є питання про продовження нашого першого спільного звернення до віруючих наших Церков, до всіх людей доброї волі. Чи бачимо ми можливість продовження контактів, взаємодії, і в якому обсязі - відповідь на це питання потребує підготовки і глибокого вивчення ", - сказав Ю.Міхалік.

Польська єпископська конференція (Konferencja Episkopatu Polski) є центральним органом управління Католицької Церкви в Польщі. Вона одна з найстаріших (була заснована ще до Другої світової війни) і найвпливовіших конференцій католицьких єпископів в світі (займає п'яте місце за чисельністю після єпископських конференцій Італії, США, Бразилії та Індії).

На даний момент в її складі 135 осіб.