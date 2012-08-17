ЗМІ: Ізраїльтян готують до можливого ракетного обстрілу з боку Ірану

Як повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі, в Ізраїлі завершилися п’ятиденні навчання служби тилу. Цього разу вони проходили на тлі не стихаючої бурхливої громадської дискусії про доцільність ізраїльського удару по ядерних об'єктах Ірану.

З неділі до четверга понад три мільйони ізраїльтян одержали смс-повідомлення про масований ракетний обстріл всієї території країни.

У рамках навчань також були перевірені тисячі бомбосховищ, призначених для укриття цивільного населення.

"Тільки в одному Тель-Авіві є 240 обладнаних бомбосховищ, половина з яких можуть захистити від газової атаки, - зазначив депутат місцевої міськради Моше Темкін. – Найближчими днями до цього списку ми додамо 60 підземних парковок, і тоді можна говорити про часткову готовність тилу до війни".

Згідно з інструкцією служби тилу, за сигналом тривоги кожен громадянин зобов'язаний спуститися у найближче бомбосховище. Із собою слід узяти тільки найнеобхідніше: документи, особисті речі і захисний комплект з протигазом.

За перші дні навчань 12 тисяч ізраїльтян звернулися з проханням отримати такий комплект. До його складу входять: захисний капюшон з насосом, фільтр, шприц, трубочка для пиття, гофрований шланг, невелика книжка-інструкція і спеціальний наплічний пояс.

Останнього разу ізраїльтяни масово користувалися такими наборами 1991 року, під час операції "Буря в пустелі" в Іраку.

Одночасно в ізраїльському керівництві тривають дебати про способи розв’язання "іранської проблеми". За деякими даними, перелом у цих дискусіях відбувся тиждень тому.

"Всі погрози, які направлені сьогодні у бік ізраїльського тилу, виглядають несерйозними у порівнянні з однією єдиною загрозою, що витікає з Ірану", – заявив у неділю прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

У четвер у Кнесеті був приведений до присяги новий міністр у справах ізраїльського тилу – колишній член опозиційної партії "Кадіма" Аві Діхтер. З приходом в уряд Ізраїлю А.Діхтера більшість в ньому одержали прихильники силового розв’язання іранської проблеми.