Росія вимагає від усіх країн світу пройти її аудиторську перевірку

Згідно з нею, право на імпорт товарів, які підлягають ветеринарному контролю, надаватиметься за наслідками аудиту системи нагляду відповідної країни.

Про це йдеться у повідомленні Федеральної служби Росію з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) з посиланням на рішення Комісії Митного союзу № 834.

На сьогодні, наголошується в повідомленні, жодна країна такий аудит ще не пройшла.

«Жодна третя країна світу ще не пройшла аудит, на основі позитивних результатів якого підприємствам третіх країн, що виробляють такі типи підконтрольних товарів, цей доступ міг би бути наданий. Це призводить до ситуації, коли величезна група підприємств третіх країн втратила можливість зберігати доступ на підставі їх внесення до Реєстру, і поки що не отримала іншого способу такий доступ дістати», - зазначається у повідомленні.

При цьому відомство повідомляє, що на період проведення аудиту для підприємств третіх країн буде створено тимчасову схему для здійснення товарних поставок.

«Ця процедура діятиме, поки більшість наших торгових партнерів не пройдуть аудит. При цьому ми і наші зарубіжні партнери розуміємо, що аудит – це тривалий процес», - відзначають в Россільгоспнагляді.

Нагадаємо, що Росія стане повноправним членом СОТ після 22 серпня.