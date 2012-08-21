Прем'єр Ефіопії помер у госпіталі від інфекції

У заяві телеканалу повідомляється, що 57-річний прем'єр лікувався за кордоном останні два місяці.

Виконуючим обов'язки голови уряду призначений заступник Зенауі - Хайле Маріам Десалегн, відзначає телеканал.

Стан здоров'я Зенауі, який є одним з найбільш впливових африканських лідерів, привернуло увагу ЗМІ після того, як він вперше з моменту приходу до влади в 1991 році не з'явився на саміті Африканського союзу, що проходив в Аддіс-Абебі в середині липня, повідомляє РІА Новини.

ЗМІ повідомляли, що Зенауі, у якого виявлений рак мозку, госпіталізований в Брюсселі і впав у кому після операції. Влада спростувала ці повідомлення, заявивши, що прем'єр лікується за кордоном і незабаром повернеться на роботу.