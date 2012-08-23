У Кишиневі в кортеж Меркель кинули «коктейль Молотова»

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на радника голови МВС Молдови Євгена Оніке.

За його словами, інцидент стався 22 серпня ввечері, близько 21.00 за місцевим часом, 24-річний чоловік кинув предмет із займистою рідиною в кортеж, в якому перебувала канцлер Німеччини, яка прибула до Кишинева з короткочасним візитом.

"У той же момент наші співробітники затримали цю молоду людину", - сказав Є.Оніке, додавши, що зараз щодо затриманого порушено кримінальну справу. Мотиви його вчинку з'ясовуються.

Автомобілю, в якому знаходилася канцлер, не було завдано жодного збитку.

Радник міністра відмовився повідомити інші подробиці події, зіславшись на інтереси слідства.