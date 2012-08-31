У США чоловік застрелив двох покупців супермаркету

Як повідомляє Газета.ру з посиланням на CBS News, виклик про інцидент надійшов у поліцію близько 4.30 у продуктовому супермаркеті. За словами працівників магазину, невідомий чоловік увійшов з рушницею і почав стріляти. Внаслідок стрілянини постраждало близько десяти працівників магазину, двоє працівників було вбито. Після цього злочинець направив пістолет на себе і застрелився.

Поліція оточила район події. У момент стрілянини магазин був закритий. У приміщенні знаходилися лише працівники супермаркету.