У США чоловік застрелив двох покупців супермаркету
18:46, 31 серпня 2012Світ
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У США внаслідок стрілянини, влаштованої в одному із супермаркетів штату Нью-Джерсі, загинуло троє людей, зокрема сам стрілець.
Нападник застрелився власним пістолетом
Як повідомляє Газета.ру з посиланням на CBS News, виклик про інцидент надійшов у поліцію близько 4.30 у продуктовому супермаркеті. За словами працівників магазину, невідомий чоловік увійшов з рушницею і почав стріляти. Внаслідок стрілянини постраждало близько десяти працівників магазину, двоє працівників було вбито. Після цього злочинець направив пістолет на себе і застрелився.
Поліція оточила район події. У момент стрілянини магазин був закритий. У приміщенні знаходилися лише працівники супермаркету.
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