Правозахисник: розстріл робітників у Казахстані позначиться й на Україні

Про це почесний президент Міжнародного молодіжного правозахисного руху Андрій Юров і голова неурядової організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук заявили на прес-конференції в УНІАН.

О.Матвійчук навела приклад, що в Україні після відповідних прецедентів у Росії та Казахстані з’явився законопроект щодо введення кримінальної відповідальності за наклеп, а також мають намір розробити проект закону стосовно протидії екстремізму.

За словами А.Юрова, розстріл робітників нафтових компаній у казахському місті Жанаозен, порушення прав людини в інших країнах колишнього СРСР впливає на ситуацію в Україні.

«Те, що сталося у Казахстані, як у Жанаозені, так і в інших місцях, - ці події, на жаль, безпосередньо відіб’ються на ситуації з правами людини у Росії, Білорусі, Україні», - переконаний А.Юров.

На цю тему: Суддю закидали мобільними телефонами

За словами О.Матвійчук, моніторинг правозахисних організацій показав, що в Україні спостерігається низка загрозливих тенденцій щодо порушення й обмеження владою фундаментальних прав і свобод людей.

«В Україну повернулося таке ганебне явище як політичні репресії, політичні переслідування», - сказала О.Матвійчук.

Вона наголосила, що з політичних мотивів можуть переслідувати не лише політиків, а й журналістів, правозахисників та громадських діячів.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року внаслідок сутичок між колишніми робітниками нафтових компаній і поліцією в казахському місті Жанаозен загинули, за офіційними даними, 17 осіб, близько сотні зазнали поранень.