Суддю закидали мобільними телефонами

Як повідомляє Радіо «Свобода», із 37-ми підсудних 13 засудили до ув’язнення на терміни від 4 до 7 років, 16 отримали умовні вироки, п’ятьох амністували і трьох визнали невинуватими.

Під час оголошення вироку в залі суду виник хаос. Підсудні намагалися вирватися зі скляних кліток, їхні родичі закидали суддю мобільними телефонами та іншими предметами, кілька жінок знепритомніли. Суддя був змушений вийти з зали суду, не дочитавши вирок.

За повідомленнями, вісьмох підсудних звинувачували в організації масових заворушень, інших 19 - у насильстві щодо працівників правоохоронних органів і ще 10 - у незначних порушеннях громадського порядку.

У зв’язку з подіями в Жанаозені в Казахстані вже винесли кілька вироків: поліцейським - за перевищення повноважень і працівнику в’язниці, під наглядом якого помер затриманий, - за зловживання владою.

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Як повідомляв УНІАН, у грудні 2011 року внаслідок зіткнень між колишніми робітниками нафтових компаній і поліцією в Жанаозені загинули, за офіційними даними, 17 осіб, близько сотні зазнали поранень.

Заворушенням передував багатомісячний страйк працівників нафтової компанії, незадоволених розмірами своїх зарплат. Судом цей страйк був визнаний незаконним, його учасників звільнено. При цьому, за словами очевидців, головними призвідниками погромів були не нафтовики, а якісь сторонні провокатори. Невдовзі після початку заворушень до міста були введені спецназ і внутрішні війська, які жорстко придушили заворушення, а також запроваджено надзвичайний стан.

Опозиція стверджує, що кількість загиблих і поранених набагато більша за офіційні дані.

Українські правозахисники заявляли про порушення прав підсудних - колишніх робочих нафтової компанії, обвинувачених у масових заворушеннях у місті Жанаозені у грудні 2011 року.