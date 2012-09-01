Подвійний теракт в Афганістані: 13 загиблих, 50 поранених

Як повідомляє «Газета.ру», за словами очевидців, знищені споруди на місцевому ринку. Перший вибух скоїв смертник, далі підірвалася начинена вибухівкою вантажівка.

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Магазини, що знаходяться поблизу, і будинки були частково зруйновані.