Подвійний теракт в Афганістані: 13 загиблих, 50 поранених
14:08, 01 вересня 2012Світ
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В Афганістані біля американської військової бази в провінції Вардак прогриміли два вибухи, жертвами яких стали щонайменше дев'ять мирних жителів і четверо поліцейських, близько 50 чоловік поранено.
Як повідомляє «Газета.ру», за словами очевидців, знищені споруди на місцевому ринку. Перший вибух скоїв смертник, далі підірвалася начинена вибухівкою вантажівка.
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Магазини, що знаходяться поблизу, і будинки були частково зруйновані.
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