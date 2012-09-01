Подвійний теракт в Афганістані: 13 загиблих, 50 поранених

14:08, 01 вересня 2012
Світ
727 0

В Афганістані біля американської військової бази в провінції Вардак прогриміли два вибухи, жертвами яких стали щонайменше дев'ять мирних жителів і четверо поліцейських, близько 50 чоловік поранено.

Як повідомляє «Газета.ру», за словами очевидців, знищені споруди на місцевому ринку. Перший вибух скоїв смертник, далі підірвалася начинена вибухівкою вантажівка.

На тему: В Афганістані на весіллі дочки підірвали впливого політика

Магазини, що знаходяться поблизу, і будинки були частково зруйновані.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter