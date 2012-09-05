ЄС заявляє, що Азербайджан порушив свої зобов'язання перед Угорщиною
Азербайджан відмовився від зобов'язань, взятих перед Угорщиною в зв'язку з екстрадицією Раміля Сафарова.
Про це заявила прес-секретар Верховного представника ЄС із зовнішньої політики Кетрін Ештон Майя Коцьянчич.
За словами Коцьянчич, дії Баку загрожують крихкій стабільності в регіоні. Вона повідомила, що Євросоюз вимагає від азербайджанської влади пояснень у зв'язку зі звільненням Сафарова, який у 2004 році вбив вірменського офіцера Гургена Маркаряна. Сафаров одразу після повернення на батьківщину був помилуваний президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим і підвищений у військовому званні.
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Обидва вони були учасниками організованих в Угорщині курсів НАТО в рамках програми «Партнерство заради миру», зазначає Радіо Свобода.