Росія стала на бік Вірменії в дипломатичному скандалі на Закавказзі

Про це заявив в понеділок офіційний представник МЗС РФ Олександр Лукашевич.

Скандал за участю Угорщини, Вірменії та Азербайджану розгорівся 31 серпня, після того як Будапешт видав Азербайджану лейтенанта азербайджанської армії Сафарова, засудженого до довічного ув'язнення за звіряче вбивство в 2004 році в Будапешті вірменського офіцера Гургена Маргаряна, пишуть РІА "Новости". В угорській столиці військовослужбовці проходили навчання в рамках програми НАТО "Партнерство заради миру". Сафаров зарубав Маргаряна сокирою, поки той спав.

За цей злочин Сафаров був засуджений до довічного ув'язнення без права на помилування протягом 30 років. Однак після повернення в Азербайджан він був помилуваний президентом Ільхамом Алієвим. Більш того, Сафарову було присвоєно звання майора. Ці кроки викликали різку реакцію в Єревані. Президент Вірменії Серж Саргсян заявив на зустрічі з керівниками акредитованих в країні диппредставництв про призупинення дипломатичних відносин і всіх офіційних зв'язків з Угорщиною.

"Вважаємо, що ці дії азербайджанської, так само як і угорської влади йдуть врозріз із зусиллями, узгодженими на міжнародному рівні, в першу чергу по лінії Мінської групи ОБСЄ, та спрямованими на зниження напруженості в регіоні. Чекаємо також, що відповідна оцінка ситуації, що склалася, буде найближчим часом дана співголовами Мінської групи ОБСЄ", - сказав Лукашевич.