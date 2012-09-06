У Туреччині після вибухів палають військові склади
01:20, 06 вересня 2012Світ
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Кількість військових, які постраждали в результаті двох вибухів на військовому складі в центральній частині Туреччини зросла до 20.
Раніше повідомлялося про двох постраждалих.
Надзвичайна подія сталася на складі в місті Афьонкарахисар о 21.15 за місцевим часом, незабаром почалася пожежа.
За даними мера міста, слова якого передає приватний телеканал NTV, "вибухи сталися на складі гранат, розташованому на території турецьких ВПС".
Зараз з вогнем борються десятки пожежних екіпажів, стягнуті багато машин швидкої допомоги та рятувальних. Планується вдатися до вертольотів.
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