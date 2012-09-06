У Туреччині після вибухів палають військові склади

Раніше повідомлялося про двох постраждалих.

Надзвичайна подія сталася на складі в місті Афьонкарахисар о 21.15 за місцевим часом, незабаром почалася пожежа.

За даними мера міста, слова якого передає приватний телеканал NTV, "вибухи сталися на складі гранат, розташованому на території турецьких ВПС".

Зараз з вогнем борються десятки пожежних екіпажів, стягнуті багато машин швидкої допомоги та рятувальних. Планується вдатися до вертольотів.