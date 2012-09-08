Lufthansa пішла на поступки страйкарям

00:21, 08 вересня 2012
Світ
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У Німеччині авіакомпанія Lufthansa пішла на часткові поступки учасникам страйку бортпровідників, через яку в п'ятницю було скасовано понад тисячу рейсів.

Lufthansa пішла на часткові поступки страйкарям

За повідомленням керівництва профспілки Ufo, авіакомпанія погодилася укласти постійні трудові угоди з тими бортпровідниками, які досі є найманими за тимчасовими угодами - за більш низьку плату. Це було однією з вимог страйкарів.

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Вирішено також залучити до подальших переговорів узгодженого обома сторонами посередника. У цьому випадку страйк, згідно з трудовим законодавством ФРН, не може бути продовжений, зауважує Радіо Свобода.

Нинішній страйк - найбільший за масштабами в історії компанії Lufthansa.

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