У «Борисполі» через страйк Lufthansa - черги біля кас

Як повідомили УНІАН у Міжнародному аеропорту «Бориспіль», зокрема, було скасовано 1 рейс до/з Франкфурта, 2 рейси до/з Мюнхена, 1 рейс до/з Дюссельдорфа.

Інформація про скасування цих рейсів не представлена на он-лайн табло аеропорту, оскільки вони були скасовані наперед.

Водночас, з «Борисполя» буде один денний рейс Київ-Франкфурт.

Також в аеропорту повідомили, що страйк бортпровідників Lufthansa не має значного впливу на роботу «Борисполя», проте біля кас утворюються черги.

Представники авіакомпанії займаються пересадкою пасажирів на альтернативні рейси.

У представництві авіакомпанії Lufthansa УНІАН повідомили, що пасажири пересідають на альтернативні рейси за умови наявності вільних місць на цих рейсах.

Крім того, в представництві авіакомпанії повідомили, що рейси до Мюнхена з Донецька і Львова будуть виконані у п'ятницю, 7 вересня, за розкладом.

Нагадаємо, бортпровідники авіакомпанії Lufthansa проводять страйк, вимагаючи підвищення заробітної плати на 5%.

У зв'язку зі страйком авіакомпанія наперед скасувала 1,2 тис. рейсів.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.