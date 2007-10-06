Зовнішню розвідку Росії очолив Фрадков

Колишній прем`єр-міністр Росії Михайло ФРАДКОВ призначений директором Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Росії замість Сергія ЛЕБЕДЄВА.

Про це сьогодні повідомив Президент РФ Володимир ПУТІН, передає РІА «Новости».

"Що стосується тієї людини, яка займе місце директора зовнішньої розвідки Росії, вона всім добре відома - це ФРАДКОВ Михайло Юхимович", - сказав Президент РФ.

Як повідомлялося, В.ПУТІН 12 вересня прийняв відставку уряду М.ФРАДКОВА і запропонував на пост прем`єра кандидатуру Віктора ЗУБКОВА, якого Держдума затвердила на цій посаді 14 вересня. Президент РФ, кажучи про причини відставки уряду М.ФРАДКОВА, сказав, що кабінет зменшив обороти в роботі, а міністри почали розмірковувати, як складатиметься їхня особиста доля після виборів.

У Росії в грудні цього року відбудуться парламентські вибори, а в березні 2008 року - президентські.

Напередодні С.ЛЕБЕДЄВ, який очолював СЗР з 2000 року, був затверджений головою виконкому СНД.