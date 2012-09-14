У Греції перекинувся автобус з російськими туристами: 4 загиблих, десятки поранених

09:56, 14 вересня 2012
Світ
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Четверо російських туристів загинули в ДТП у Греції під Салоніками.

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на грецький новинний портал Naftemporiki.

Автобус перевозив 51 туриста і перекинувся на 22-му кілометрі траси Салоніки-Халкідікі. Загинули четверо туристів, ще 23 отримали поранення. Серед постраждалих є важкопоранені.

За попередніми даними, водій втратив керування на слизькій дорозі і автобус перекинувся.

Всі поранені госпіталізовані в лікарні в Салоніках.

Російські туристи знаходилися в Греції на відпочинку і прямували в аеропорт "Македонія", звідки збиралися вилетіти додому.
 

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