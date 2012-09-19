Білл Гейтс знову обскакав усіх мільярдерів

Опублікований сьогодні список найбагатших жителів США за версією журналу Forbes не порадував сенсацією любителів рахувати чужі гроші - в трійці лідерів з минулого року нічого не змінилося, список як і раніше очолює Білл Гейтс, передають РІА «Новости».

За минулий рік 56-річний Гейтс, один із засновників компанії Microsoft, розбагатів ще на 7 мільярдів доларів - тепер його статок оцінюється в 66 мільярдів.

Другий рядок рейтингу вже другий рік займає 82-річний інвестор Уоррен Баффет, також збагатився за рік на 7 мільярдів. Таким чином, стан глави американської інвестиційної компанії Berkshire Hathaway Inc. досягло 46 мільярдів доларів.

Засновник і глава корпорації Oracle 68-річний Ларрі Еллісон обійшов Гейтса і Баффета по швидкості накопичень - його статок, який експерти оцінили в 41 мільярд доларів, виріс з моменту складання торішнього списку на 9 мільярдів.

Лідери списку Гейтс і Баффет відомі не лише своїм багатством, але і численними пожертвуваннями. У червні 2010 року стартувала їхня благодійна кампанія Giving Pledge, і вже через кілька місяців майже 40 мільярдерів із США поставили свої підписи під "обітницею дарування". Обов'язковою частиною приєднання до ініціативи є акт "публічного підтвердження" своїх намірів, тобто підписання письмового зобов'язання пожертвувати на благодійність більше половини особистого статку. Згідно "обітниці дарування", пожертви можуть здійснюватися як при житті учасника кампанії, так і після його смерті.

Цього тижня список учасників Giving Pledge розширився ще на 11 прізвищ. Таким чином, кількість мільярдерів-філантропів досягла 92.