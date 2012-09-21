Суд у США відмовився прибирати "Невинність мусульман" з YouTube

Сінді Лі Гарсіа, що брала участь у зйомках картини, в своєму позові заявляла, що автор фільму обдурив її, не розповівши про антиісламську спрямованості "Невинності мусульман". У зверненні актриси зазначалося, що вихід фільму завдав їй репутаційної шкоди, а також викликав погрози фізичної розправи на її адресу.

Як повідомляє Associated Press, в рішенні суду зазначалося, що актриса не надала документів, що підтверджують її співпрацю з творцями "Невинності мусульман". Сама Лі Гарсіа пообіцяла в найближчі тижні добитися перегляду судового вердикту, надавши додаткові докази своєї позиції.

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Трейлер до фільму "Невинність мусульман", який у негативному світлі подає пророка Мохаммада, на початку вересня викликав численні акції протесту, а також напади на американські посольства в ряді країн Близького Сходу, Африки та Азії, нагадує Лента.ру.

Раніше Google закрив доступ до фільму в ряді країн, де він був визнаний таким, що порушує законодавство, зокрема, в Індії, Індонезії, Малайзії і Саудівській Аравії. Влада Пакистану, Судану, Афганістану та Бангладеш через ролик повністю закрили доступ до відеопорталу.