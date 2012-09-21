У Росії вважають торговельні війни звичайною практикою
Росія має намір відстоювати перед країнами СОТ легітимність утилізаційного збору на імпортні автомобілі.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на прес-конференції в Москві заявив голова Комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков, відповідаючи на запитання про те, наскільки введення утилізаційного збору для автомобілів відповідає принципам і нормам вільної торгівлі в рамках СОТ.
«Принципам СОТ може і не відповідати, а ось практиці – відповідає, тому що інші країни закривають на це очі. Правила СОТ – це не мантра, не десять заповідей Мойсея. Це якась домовленість, яку десь можна розширити, десь – звузити. Мені здається, що в рамках цієї логіки ми й діятимемо», – сказав О.Пушков.
Він нагадав, що діючі країни СОТ постійно ведуть між собою «торговельні війни».
За його словами, членство ж у СОТ Росія має намір використовувати для впливу на міжнародні правила торгівлі.
«Це нам дає можливість впливати на формування світової торговельної політики. Але разом з тим, це нам дає і можливість – у рамках СОТ, вести оптимальну економічну політику. Успіх діяльності у СОТ значною мірою залежить від нас самих. Ось ми так й діятимемо – максимально користуватися плюсами СОТ, але й обмежувати негативні наслідки для тих секторів економіки, які ще недостатньо конкурентоспроможні, щоб витримувати такий натиск західної продукції», - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, з 1 вересня Росія ввела утилізаційний збір на імпортні автомобілі. За оцінкою експертів, дія утилізаційного збору може зробити українські автомобілі в РФ на 10-12% дорожче. Збір був введений з метою захистити російський автопром в умовах різкого зниження мит після вступу РФ до СОТ.
У відповідь 14 вересня Україна ввела утилізаційний збір на імпортовані з Росії автомобілі і автобуси.