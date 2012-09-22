Pussy Riot отримали американську «Премію миру Леннона - Оно»

Премія, розмір якої – 50 тисяч доларів, ділиться між лауреатами. У 2012 році одним з них стала російська панк-група Pussy Riot, три учасниці якої засуджені до двох років колонії за проведення панк-молебню «Богородице, Путіна прожени» в московському храмі Христа Спасителя, пише Радіо Свобода.

Серед нагороджених раніше – американська пропалестинських активістка Рейчел Коррі, яка загинула в 2003 році в результаті інциденту на Західному березі Йордану, і відомий літератор і публіцист Крістофер Гітченс, який недавно помер від раку.