У Білорусі проходять парламентські вибори

Виборчі дільниці працюватимуть з 8.00 до 20.00 за місцевим часом, передає РІА «Новости».

На дільницях у військових частинах, санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, лікарнях та інших стаціонарних лікувально-профілактичних закладах дільничні комісії можуть оголосити голосування завершеним і раніше 20.00, якщо проголосують всі включені до списку виборці.

У Білорусі діє мажоритарна виборча система. Щоб вибори були визнані такими, що відбулися в першому турі, на дільниці повинні прийти більше 50% громадян, внесених до списків виборців. Переможцем у першому турі буде вважатися той кандидат у депутати, який набере більш як половину голосів виборців свого округу.

У нижню палату білоруського парламенту обираються 110 депутатів. На місце в палату представників Національних зборів п'ятого скликання претендують 293 кандидати.

У країні також проходило дострокове голосування. Майже 26% виборців проголосували за 4 дні. Дострокове голосування, відповідно до законодавства, починається за 5 днів до основного дня голосування.