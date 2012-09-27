Українцям більше не знадобляться візи до Панами

Відповідне розпорядження прийняте на засіданні Уряду 26 вересня 2012 року, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Положеннями проекту Угоди передбачається можливість громадян держав сторін в’їжджати, виїжджати, прямувати транзитом та перебувати на території держави іншої сторони без візи максимальним строком до 90 днів протягом 180 днів з дати першого в’їзду з метою туризму або для здійснення іншої неприбуткової діяльності.

Укладення Угоди сприятиме розвитку українсько-панамських партнерських відносин, інтенсифікації контактів в економічній, культурно-гуманітарній та інших сферах, а також підсилить переговорні позиції України щодо лібералізації візового режиму з іншими державами Центральної та Латинської Америки, громадяни яких перетинають зовнішні кордони ЄС без віз.

Заплановано, що підписання цієї двосторонньої Угоди здійснить Міністр закордонних справ України в рамках 67-ї сесії Генеральної асамблеї ООН, яка цими днями триває у м. Нью-Йорк.