Головний редактор міланської газети отримав ув'язнення за наклеп

Алессандро Саллусті (Alessandro Sallusti) визнаний винним у наклепі.

Як повідомляє Corriere della Sera, суд засудив відомого журналіста до 14 місяців тюремного ув'язнення без права дострокового звільнення через небезпеку повторення злочину. Таким чином, Касаційний суд, рішення якого є остаточним і оскарженню не підлягає, підтвердив вирок, раніше винесений апеляційним судом Мілана.

Справа про наклеп, за якою головний редактор Il Giornale був визнаний винним, стосується подій 2007 року, коли Саллусті очолював міланське видання Libero. У статті, що вийшла в цій загальнонаціональній газеті під псевдонімом, засуджувалася одна з працівниць органів опіки, яка нібито змусила зробити аборт 14-річну дівчину. У відповідь на публікацію статті її героїня подала позов, вважаючи себе оббріханою.

Corriere della Sera зазначає, що Саллусті не мав відношення до тієї замітки, однак за законом він як керівник видання несе відповідальність за "кожний оприлюднений рядок".

Коментуючи рішення Касаційного суду, журналіст заявив, що найближчим часом подасть у відставку з посади головного редактора, пише РІА "Новости". Крім того, він пообіцяв, що найближчий номер його газети вийде з "найпростішим заголовком у його житті" - "Саллусті йде у в'язницю".