Звільнений службовець розстріляв колег і покінчив з собою

Інцидент стався в офісі компанії Accent Signage Systems, яка займається розробкою рекламних вивісок і знаків. За даними джерела в правоохоронних органах, стрілянину відкрив чоловік, вдень раніше звільнений з компанії. Ім'я його не повідомляється. За неперевіреними даними, він цілився в конкретних людей, пише Лента.ру.

Поліція, яка прибула на місце події, незабаром виявила в підвалі тіло стрільця, який покінчив з собою.

Нещодавно в США стався подібний випадок, коли звільнений дизайнер в Нью-Йорку застрелив свого колишнього начальника, поранивши при цьому ще не менше вісьмох осіб.