Молдовські депутати зажадали від Росії віддати золотий запас Румунії

З такою вимогою, як повідомляє Moldnews, парламентарії виступили в ПАРЄ.

Депутати запропонували внести в текст резолюції про ситуацію в Росії поправки, згідно з якими, Росія винна Румунії 93,4 тонни золота "у вигляді монет і злитків".

Автори поправок - представники партій, які входять у правлячу коаліцію - Ліберально-демократичної партії Молдови Лілілана Паліхович і Валерій Гілецький, а також Ліберальної партії Молдови Ганна Гуцу. Ініціативу підтримали румунські делегати.

Золото з ​​Румунії було вивезене 1916 року, пояснює Лента.ру, після того, як румунські війська були розбиті арміями Німеччини та Австро-Угорщини, і в грудні 1916 року здався Бухарест. За цих умов влада країни вирішила передати золотий запас на зберігання своєму союзникові - Росії.

1918 року, коли румунські війська зайняли Бессарабію, радянський уряд відмовився повертати золото. Вже після завершення Другої світової війни і входження Румунії в соціалістичний блок, - частина вивезеного золотого запасу була повернена.