Перед виборами президента венесуельці масово скуповують сіль, цукор і сірники

Як передає РІА «Новости», всього на виборах зареєстровано семеро кандидатів, але лише двоє з них, за оцінками спостерігачів, мають реальні шанси на перемогу - це діючий президент Уго Чавес і єдиний кандидат від опозиції Енріке Капрілес.

Право голосу у Венесуелі мають майже 19 мільйонів осіб, і боротьбі за їхні голоси присвятили останні тижні передвиборної кампанії кандидати в президенти. Виборчі дільниці, а їх по всій країні - понад 13,6 тисяч, відкриють свої двері о шостій годині ранку за місцевим часом (13.30 за київським часом). Для забезпечення безпеки в день голосування залучено 139 тисяч військовослужбовців.

П'ятдесятивосьмирічний У.Чавес має намір стати главою держави втретє поспіль: із 1999 року він є беззмінним президентом, а в 2009 році провів референдум, який скасував обмеження для однієї й тієї ж людини обіймати виборні посади кілька разів поспіль. Колишній військовий, У.Чавес зайняв президентське крісло, посидівши спочатку у в'язниці після невдалої спроби державного перевороту 1992 року.

Е.Капрілес, якому нещодавно виповнилося 40 років, зумів на початку 2012 року перемогти на попередніх виборах єдиного кандидата від опозиції, який боротиметься з У.Чавесом за пост глави держави. Е.Капрілес - адвокат і економіст за фахом. Його батько родом із сефардських євреїв із острова Кюрасао. Матір має російське й польське коріння, приїхала до Венесуели в роки Другої світової війни. Сім'я займається бізнесом у сфері ЗМІ, індустрії розваг і нерухомості.

Вперше за останні роки ситуацію перед виборами у Венесуелі можна назвати непередбачуваною. Різні опитування громадської думки, що проводилися в країні, давали діаметрально протилежні результати в плані оцінки переваг венесуельців.

Тим часом, перед виборами венесуельці почали скуповувати сіль, цукор і сірники. Як розповів РІА «Новости» житель Каракаса Серхіо Мьєрколес-і-Оліварес, люди не знають, що на них очікує завтра. Й тому прагнуть про всяк випадок купити найнеобхідніше.

Обидва кандидати провели активну й дуже динамічну передвиборну кампанію, відвідавши безліч міст південноамериканської країни. В цих поїздках У.Чавес проявив себе, як завжди, блискучим оратором, збираючи багатотисячні мітинги прихильників і кидаючи звинувачення на адресу свого суперника. Е.Капрілес також збирав величезні мітинги, в тому числі й у Каракасі, проте був більш стриманий в оцінках дій нинішнього президента.

Венесуельські виборці фактично повинні визначити курс, яким йтиме країна найближчими роками.

Напередодні виборів влада заявила про нібито існуючі плани радикальних опозиціонерів влаштувати заворушення й провокації в день голосування. Армія і поліція пообіцяли вжити всі можливі в рамках конституції заходи для недопущення конфліктних ситуацій і провокаційних дій. Тим часом, і опозиція виступила зі звинуваченнями на адресу влади в намірі будь-якими засобами не визнавати перемоги Е.Капрілеса. За декілька днів до виборів в одному з регіонів країни були вбиті з вогнепальної зброї троє прихильників опозиційного кандидата.

У цілях безпеки вже з вечора п'ятниці, 5 жовтня, і аж до понеділка, 8 жовтня, на всій території країни заборонено продаж алкогольних напоїв, а також носіння зброї для всіх, окрім військових, поліції та спеціальних служб.