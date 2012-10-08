Екс-динамівець стане міністром нового уряду Грузії

Очолити новий уряд має намір сам Іванішвілі.

Керувати окремими підрозділами в уряді призначені:

Міністр внутрішніх справ - Іраклій Гарібашвілі (представник "Грузинської мрії");

Міністр закордонних справ - Майя Панджікідзе;

Міністр оборони - Іраклій Аласанія, віце-прем'єр (лідер партії "Наша Грузія", яка входить до коаліції Іванішвілі, колишній посол Грузії в ООН);

Міністр юстиції - Теа Цулукіані;

Міністр охорони здоров'я і соціального захисту - Аміран Гамкрелідзе;

Міністр регіонального розвитку та інфраструктури - Каха Каладзе, другий зам прем'єра (колишній футболіст "Динамо" Київ);

Міністр у справах виконання покарань, пробації та юридичної допомоги - Созар Субарі;

Держміністр у справах діаспор - Коте Сургуладзе;

Міністр сільського господарства - Давид Кірвалідзе;

Держміністр у справах європейської та євроатлантичної інтеграції - Алексі Петріашвілі;

Міністерство культури і охорони пам'яток - Гурам Одішарія;

Держміністр у справах реінтеграції - Паата Закареішвілі;

Міністерство у справах спорту і молоді - Леван Кіпіані, повідомляє Грузія-Online.

У той же час вакантними залишаються посади голів Мінфіну, Міністерства охорони природи, Міносвіти, Міненергетики, Мінекономіки, Міністерства у справах біженців.

Також були названі керівник Служби Держаудиту - Реваз Шавішвілі, Президент Національного банку - Нодар Джавахішвілі, Генпрокурор - Арчіл Кбілашвілі, спікер парламенту Давид Усупашвілі, заступники - Манана Кобахідзе, Зураб Ткемаладзе, і Зураб Абашидзе.