Екс-динамівець стане міністром нового уряду Грузії
Лідер коаліції "Грузинська мрія" мільярдер Бідзіна Іванішвілі назвав сьогодні новий склад уряду.
Очолити новий уряд має намір сам Іванішвілі.
Керувати окремими підрозділами в уряді призначені:
Міністр внутрішніх справ - Іраклій Гарібашвілі (представник "Грузинської мрії");
Міністр закордонних справ - Майя Панджікідзе;
Міністр оборони - Іраклій Аласанія, віце-прем'єр (лідер партії "Наша Грузія", яка входить до коаліції Іванішвілі, колишній посол Грузії в ООН);
Міністр юстиції - Теа Цулукіані;
Міністр охорони здоров'я і соціального захисту - Аміран Гамкрелідзе;
Міністр регіонального розвитку та інфраструктури - Каха Каладзе, другий зам прем'єра (колишній футболіст "Динамо" Київ);
Міністр у справах виконання покарань, пробації та юридичної допомоги - Созар Субарі;
Держміністр у справах діаспор - Коте Сургуладзе;
Міністр сільського господарства - Давид Кірвалідзе;
Держміністр у справах європейської та євроатлантичної інтеграції - Алексі Петріашвілі;
Міністерство культури і охорони пам'яток - Гурам Одішарія;
Держміністр у справах реінтеграції - Паата Закареішвілі;
Міністерство у справах спорту і молоді - Леван Кіпіані, повідомляє Грузія-Online.
У той же час вакантними залишаються посади голів Мінфіну, Міністерства охорони природи, Міносвіти, Міненергетики, Мінекономіки, Міністерства у справах біженців.
Також були названі керівник Служби Держаудиту - Реваз Шавішвілі, Президент Національного банку - Нодар Джавахішвілі, Генпрокурор - Арчіл Кбілашвілі, спікер парламенту Давид Усупашвілі, заступники - Манана Кобахідзе, Зураб Ткемаладзе, і Зураб Абашидзе.