Кандидат у віце-президенти США виграв теледебати

Дебати між республіканцем Райаном і демократом Джозефом Байденом пройшли в четвер увечері в місті Данвілл в штаті Кентуккі. Кандидати протягом 90 хвилин обговорювали питання внутрішньої і зовнішньої політики.

"Більш переконливим 48% телеглядачів визнали виступ Райана, 44% більше сподобався виступ Байдена", - повідомляє CNN.

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Раніше, 3 жовтня, за підсумками перших дебатів кандидатів у президенти Мітта Ромні і Барака Обами більшість виборців віддали перевагу Ромні, нагадує РІА "Новости".

Вибори президента США відбудуться 6 листопада.