Кандидат у віце-президенти США виграв теледебати
07:27, 12 жовтня 2012Світ
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Більшість телеглядачів у США назвали переможцем передвиборних дебатів кандидатів у віце-президенти республіканця Пола Райана, повідомляє телекомпанія CNN, що проводила опитування аудиторії.
Дебати між республіканцем Райаном і демократом Джозефом Байденом тривали півтори години
Дебати між республіканцем Райаном і демократом Джозефом Байденом пройшли в четвер увечері в місті Данвілл в штаті Кентуккі. Кандидати протягом 90 хвилин обговорювали питання внутрішньої і зовнішньої політики.
"Більш переконливим 48% телеглядачів визнали виступ Райана, 44% більше сподобався виступ Байдена", - повідомляє CNN.
На цю тему: Мітт Ромні випередив Обаму за популярністю
Раніше, 3 жовтня, за підсумками перших дебатів кандидатів у президенти Мітта Ромні і Барака Обами більшість виборців віддали перевагу Ромні, нагадує РІА "Новости".
Вибори президента США відбудуться 6 листопада.
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