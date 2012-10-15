Євросоюз 19-й раз посилив санкції проти Сирії
13:45, 15 жовтня 2012Світ
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Рада закордонних справ Європейського Союзу на своєму засіданні у Люксембурзі у 19-й раз посилила санкції проти Сирії.
Санкції торкнуться 28 чиновників режиму Асада, фото vestikavkaza.ru
Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія французької газети Liberation.
За даними видання, в цілому нові санкції торкнуться 28 чиновників режиму Башара Асада і ще двох компаній.
Санкції передбачають заборону на в’їзд до країн ЄС та заморожування активів фізичних і юридичних осіб у Європі.
Нинішнє рішення розширило перелік сирійських чиновників, яким заборонено в’їзд до Євросоюзу та чиї активи у Європі заморожені - до 181, а перелік компаній – до 54.
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