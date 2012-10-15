Євросоюз 19-й раз посилив санкції проти Сирії

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія французької газети Liberation.

За даними видання, в цілому нові санкції торкнуться 28 чиновників режиму Башара Асада і ще двох компаній.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до країн ЄС та заморожування активів фізичних і юридичних осіб у Європі.

Нинішнє рішення розширило перелік сирійських чиновників, яким заборонено в’їзд до Євросоюзу та чиї активи у Європі заморожені - до 181, а перелік компаній – до 54.