Євросоюз 19-й раз посилив санкції проти Сирії

13:45, 15 жовтня 2012
Світ
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Рада закордонних справ Європейського Союзу на своєму засіданні у Люксембурзі у 19-й раз посилила санкції проти Сирії.

Асад, фото vestikavkaza.ru

Про це повідомляє сьогодні Інтернет-версія французької газети Liberation.

За даними видання, в цілому нові санкції торкнуться 28 чиновників режиму Башара Асада і ще двох компаній.

Санкції передбачають заборону на в’їзд до країн ЄС та заморожування активів фізичних і юридичних осіб у Європі.

Нинішнє рішення розширило перелік сирійських чиновників, яким заборонено в’їзд до Євросоюзу та чиї активи у Європі заморожені - до 181, а перелік компаній – до 54.

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