Сирію звинуватили у використанні касетних бомб, виготовлених в Росії

Про це 14 жовтня повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters і правозахисну організацію Human Rights Watch.

За даними спостерігачів, касетні бомби скидалися з літаків і вертольотів в районі міста Маарат аль-Нуман, який повстанці зайняли на початку жовтня, перекривши дорогу між столицею Сирії Дамаском і найбільшим містом країни - Алеппо.

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Як заявив представник Human Rights Watch, в результаті бомбардувань начинка касетних бомб (суббоєприпаси) потрапляли і в житлові райони. Більш того, правозахисники заявили про наявність у них відеозаписів того, як мирні жителі збирають із землі суббоєприпаси, які не здетонували, в якості сувенірів. HRW нагадала, що це може бути смертельно небезпечно, так як бомби можуть здетонувати у будь-який момент.

За даними HRW, касетні боєприпаси були вироблені в Росії, проте достовірно невідомо, в який саме момент Сирія придбала їх у російської сторони. Про використання касетних бомб військами Асада повідомлялося і раніше.