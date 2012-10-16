Саморозпустився парламент Ізраїлю

Депутати продовжать роботу до виборів, за підсумками яких буде визначений новий склад Кнесету, сформовано уряд і призначено прем'єр-міністра. Чергові вибори мали відбутися наступного жовтня.

Чинний прем'єр-міністр, лідер правого табору Біньямін Нетаньяху ставить собі в заслугу збереження економічного зростання та виконання соціальних зобов'язань на тлі глобальної кризи, зміцнення оборони від атак арабських бойовиків, зокрема ракетних, і скорочення на 90% нелегальної міграції з Африки, яка сприймається ізраїльтянами як основний криміногенний фактор.

"Менш ніж за 100 днів народ Ізраїлю визначить, хто поведе його далі. Хто очолить його перед обличчям найсуворіших випробувань з моменту утворення нашої держави", - додав він, уточнивши, що йдеться про економічну кризу і нейтралізацію ядерної загрози з боку Ірану.

Рішення ініціювати дострокові вибори Нетаньяху раніше пояснив неможливістю провести через парламент "відповідальний" бюджет, який передбачає жорсткі заходи економії, нагадує РІА "Новости". Політичним партнерам прем'єр дорікнув тоді за неспроможність поставити національні інтереси вище партійних.

Опитування, проведене найбільшою ізраїльською газетою "Ісраель ха-Йом", обіцяє "Лікуду", правій партії на чолі з Нетаньяху, найчисленнішу фракцію в майбутньому парламенті (29 місць) і мандат на формування коаліційного уряду зі своїми союзниками. Однак якщо три опозиційні партії зможуть утворити виборчий блок, то вони стануть суперниками "Лікуда" за право сформувати наступний уряд.