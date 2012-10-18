Під час заворушень в Афінах затримано більше ста людей (фото)

Більш як 100 людей було затримано під час безладів у Афінах в четвер, повідомляє РІА «Новости».

Кількість затриманих становила 107, проте лише троє з них були арештовані за різними звинуваченнями, решта будуть відпущені. Постраждали шість громадян і троє поліцейських, повідомила поліція. Один демонстрант, як повідомили місцеві телеканали, помер від серцевого нападу.

Десятки тисяч людей брали участь у четвер у демонстраціях протесту проти політики уряду зі скорочення витрат в обмін на кредити ЄС і МВФ. Групи молоді, що відокремилися від мирних демонстрацій, закидали поліцію каменями і пляшками із запалювальною сумішшю, поліція відповідала сльозогінним газом.

У Греції сьогодні відбувається 24-годинний загальний страйк.