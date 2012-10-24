Україна організує в Європарламенті виставку своїх досягнень

Таку пропозицію депутата Європарламенту від Литовської Республіки Віктора Успаських підтримав прем’єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі у Кабінеті міністрів 23 жовтня, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

У ході зустрічі В.Успаських наголосив, що Литовська Республіка підтримує Україну на шляху її інтеграції у Європейський Союз. При цьому він зазначив, що, інтегруючись до європейської спільноти, необхідно побільше влаштовувати презентаційних зустрічей за різними напрямками, у тому числі зустрічей у сфері культури.

В.Успаських запропонував М.Азарову організувати державну виставку з представлення України у ході пленарного засідання у Страсбурзі за рахунок його квоти як члена Європарламенту.

«Потрібно, щоб частіше було чути голос України у Європарламенті», - сказав депутат, додавши, що під час презентації України «700 депутатів з різних країн могли б ознайомитися зі стендами за певними галузями економіки і культури, з різними представництвами тощо».

«Діюча влада повинна представити і себе якнайкраще», - додав він.

М.Азаров з вдячністю підтримав пропозицію співбесідника, підкресливши: «Давайте таку презентацію проведемо. Нам є що показати – є високі досягнення культури, науки, спорту, і ми справді можемо провести хорошу виставку».