Глава МЗС Грузії: Дипстосунків з Росією не буде, поки вона визнає сепаратистів
20:51, 26 жовтня 2012Світ
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Новий міністр закордонних справ Грузії Майя Панджикідзе повторила сьогодні позицію нового уряду країни, що відновлення дипломатичних відносин із Москвою неможливе, доки Росія визнає сепаратистські за «незалежні держави».
Панджикідзе підтвердила рух Грузії у ЄС та НАТО
Водночас, сказала вона, і без відновлення дипломатичних відносин діалог із Росією можливий, як це було й за попереднього уряду Грузії, пише Радіо Свобода.
Панджикідзе вкотре наголосила, що зовнішньополітичні пріоритети Грузії порівняно з часами попереднього уряду не змінюються: інтеграція Грузії в ЄС і НАТО, посилення й поглиблення стратегічного партнерства країни зі США, добрі відносини з сусідами і прагнення почати діалог із Росією – чи прямий, чи за посередництва міжнародної спільноти.
Голова нового уряду Грузії Бідзіна Іванішвілі теж не раз заявляв про незмінність європейського і євроатлантичного курсу його країни, але обіцяв водночас поліпшити відносини з Росією.
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