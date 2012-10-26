Глава МЗС Грузії: Дипстосунків з Росією не буде, поки вона визнає сепаратистів

Водночас, сказала вона, і без відновлення дипломатичних відносин діалог із Росією можливий, як це було й за попереднього уряду Грузії, пише Радіо Свобода.

Панджикідзе вкотре наголосила, що зовнішньополітичні пріоритети Грузії порівняно з часами попереднього уряду не змінюються: інтеграція Грузії в ЄС і НАТО, посилення й поглиблення стратегічного партнерства країни зі США, добрі відносини з сусідами і прагнення почати діалог із Росією – чи прямий, чи за посередництва міжнародної спільноти.

Голова нового уряду Грузії Бідзіна Іванішвілі теж не раз заявляв про незмінність європейського і євроатлантичного курсу його країни, але обіцяв водночас поліпшити відносини з Росією.