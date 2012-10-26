Чверть Бразилії сиділа кілька годин без електрики

Це чверть населення південноамериканської країни, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.

За інформацією національного оператора електромереж Бразилії, причиною події стало загоряння обладнання на підстанціях в штаті Токантінс. Це вже друга велика аварія за останній час: 22 вересня аналогічна пригода також залишила без поддачі електроенергії ті ж штати країни.

Протягом декількох годин електропостачання було відсутнє повністю, поки технікам не вдалося полагодити пошкоджене обладнання і відновити подачу електрики.

Міністр гірничорудної промисловості та енергетики Бразилії Едісон Лобао вже заявив, що причини аварії не носять системного характеру, як це було в 2001-2002 роках, коли уряд був змушений в умовах відсутності інвестицій і зростання споживання ввести в дію нормування при розподілі електропостачання.