Чверть Бразилії сиділа кілька годин без електрики

21:29, 26 жовтня 2012
Світ
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Велика аварія призвела в п'ятницю до масового знеструмлення одразу дев'яти північно-східних штатів Бразилії, а також столиці Бразиліа, в результаті чого без електрики залишилися 53 мільйони людей.

53 мільйони людей сиділи без світла

Це чверть населення південноамериканської країни, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на латиноамериканські ЗМІ.

За інформацією національного оператора електромереж Бразилії, причиною події стало загоряння обладнання на підстанціях в штаті Токантінс. Це вже друга велика аварія за останній час: 22 вересня аналогічна пригода також залишила без поддачі електроенергії ті ж штати країни.

Протягом декількох годин електропостачання було відсутнє повністю, поки технікам не вдалося полагодити пошкоджене обладнання і відновити подачу електрики.

Міністр гірничорудної промисловості та енергетики Бразилії Едісон Лобао вже заявив, що причини аварії не носять системного характеру, як це було в 2001-2002 роках, коли уряд був змушений в умовах відсутності інвестицій і зростання споживання ввести в дію нормування при розподілі електропостачання.

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