Міський транспорт Нью-Йорка припинить роботу через ураган Сенді
16:58, 28 жовтня 2012Світ
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Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив про тимчасове припинення роботи муніципального транспорту в місті Нью-Йорку в зв'язку з наближенням урагану "Сенді".
На Нью-Йорк насувається ураган
Про це передає РІА "Новости" з посиланням на агентство Рейтер.
У неділю, починаючи з 7:00 вечора, припинять роботу міські автобуси, метро і поїзди, йдеться в заяві Куомо.
"Якщо ураган поверне і піде, буде відмінно. Але якщо ні, ми будемо підготовлені", - зазначив губернатор.
В даний час ураган рухається зі швидкістю 17 кілометрів на годину в північно-східному напрямку, пориви супутніх вітрів досягають 120 кілометрів на годину.
Жертвами "Сенді", який раніше обрушився на Кубу, Ямайку, Пуерто-Ріко і Багами, стали вже 65 осіб.
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