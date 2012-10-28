Міський транспорт Нью-Йорка припинить роботу через ураган Сенді

16:58, 28 жовтня 2012
Світ
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Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив про тимчасове припинення роботи муніципального транспорту в місті Нью-Йорку в зв'язку з наближенням урагану "Сенді".

Нью-Йорк

Про це передає РІА "Новости" з посиланням на агентство Рейтер.

У неділю, починаючи з 7:00 вечора, припинять роботу міські автобуси, метро і поїзди, йдеться в заяві Куомо.

"Якщо ураган поверне і піде, буде відмінно. Але якщо ні, ми будемо підготовлені", - зазначив губернатор.

В даний час ураган рухається зі швидкістю 17 кілометрів на годину в північно-східному напрямку, пориви супутніх вітрів досягають 120 кілометрів на годину.

Жертвами "Сенді", який раніше обрушився на Кубу, Ямайку, Пуерто-Ріко і Багами, стали вже 65 осіб.

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