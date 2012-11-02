Головред польської газети пішов у відставку через статтю про смоленську катастрофу

Головний редактор однієї з провідних польських газет Rzeczpospolita пішов у відставку після публікації статті про нібито знайдені експертами сліди тротилу і нітрогліцерину на уламках літака, що розбився під Смоленськом, під час аварії якого загинув президент Польщі Лех Качинський.

У заяві, розміщеній на сайті газети, головний редактор Томаш Врублевський повідомляє про те, що прийняв рішення піти у відставку, щоб "в ситуації, що склалася, зберегти добре ім'я" газети, про що він і поінформував керівництво компанії-видавця Presspublica, пише РІА "Новости" .

До проведення найближчого засідання ради керівників видавництва Врублевський буде перебувати у відпустці, а обов'язки керівника редакції візьме на себе заступник головного редактора.

Rzeczpospolita 30 жовтня опублікувала статтю, в якій стверджувалося, що вибухотехніки нібито виявили на уламках - кріслах і елементах фюзеляжу - літака польского президента, який розбився під Смоленськом, сліди тротилу і нітрогліцерину у високій концентрації. Це суперечить офіційній версії катастрофи.