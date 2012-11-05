Обама та Ромні йдуть «ніс у ніс» (опитування)

Як передає Радіо «Свобода», згідно з даними опитувань, головні претенденти - нинішній глава держави Барак Обама і кандидат від Республіканської партії Мітт Ромні - мають практично рівні шанси на перемогу. При цьому Б.Обама дещо випереджає свого суперника в декількох із так званих штатів, що «коливаються», серед них Огайо, Вісконсин, Нью-Гемпшир, Колорадо, Айова. Позиція виборців саме цих штатів може вирішити результат виборів Президента.

Виступаючи в неділю перед виборцями Нью-Гемпшира, Б.Обама пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб добитися реальних змін.

М.Ромні виступив у штаті Огайо. Він заявив, що Б.Обама практично нічого не добився за чотирирічний президентський термін і не заслуговує бути переобраним.

Для перемоги на президентських виборах у США необхідна підтримка щонайменше 270 членів колегії вибірників - у Огайо їх 18.