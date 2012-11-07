Ромні випереджає Обаму (екзит-пол)

Про це свідчать оновлені дані телекомпанії CNN, яка проводила exit-polls та бере участь у підрахунку голосів.

На президентських виборах у США перемагає кандидат, який набирає не менше 270 голосів вибірників (з 538).

У підрахунку голосів беруть участь національні медіахолдинги CNN, Fox, NBC, CBS та АР. Опубліковані ними дані є де-факто попередніми підсумками голосування, на підставі яких називається переможець виборів.