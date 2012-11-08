Інтерпол вперше очолила жінка

Як повідомляє ІТАР-ТАCС, на 81-й Генеральній асамблеї Інтерполу, яка проходить у Римі, на цей пост обрано представницю Франції 58-річну Мірей Баллестразі.

"Вона чудово знає, як боротися з організованою злочинністю. Це поліцейський з великої букви", - заявив очільник МВС Франції Манюель Вальс, представляючи нового президента Інтерполу.

Також додав він, що М.Баллестразі має великий досвід на міжнародному рівні, оскільки до цього опікувалася усім європейським напрямком усередині виконавчого комітету організації.

М.Баллестразі стала комісаром поліції ще у 1975 році. Довгий час вона очолювала групу боротьби з бандитизмом в Бордо, потім працювала на Корсіці у середині 1990-х років, коли острів захлеснула хвиля кримінального насильства. Останні два роки фактично є другою людиною в структурі поліції Франції.

М.Баллестразі стала першою жінкою, якій випала честь стати президентом Інтерполу. Водночас ключовий пост генерального секретаря організації от уже три терміни поспіль обіймає американець Рональд Ноубл.