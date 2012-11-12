У Швейцарії затопило штаб-квартиру Міжнародного олімпійського комітету
Робота штаб-квартири МОК була перервана.
У Швейцарії затоплено штаб-квартиру Міжнародного олімпійського комітету.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», внаслідок прориву водопровідної труби будівля виявилася затоплено. Найбільше постраждала підземна частина штаб-квартири МОК. Там розташовані парковка, архіви організації і сервери. Рівень води в окремих місцях досягав 2 метрів.
За попередніми даними, від 20 до 30 відсотків документів в архіві постраждали через вологу. Відразу вивезти документацію не вдалося – воду відкачували протягом кількох годин.
Поліція Лозанни зазначає, що нічого непоправного не сталося – копії документів зберігаються у філіях Олімпійського комітету.
Проте робота штаб-квартири МОК була перервана. Через потоп відсутній доступ до робочих електронних повідомлень. Близько 150 співробітників евакуйовано, вони поки що розмістяться у філіях організації.
Штаб-квартира МОК буде закрита до середи.