У Швейцарії затопило штаб-квартиру Міжнародного олімпійського комітету

У Швейцарії затоплено штаб-квартиру Міжнародного олімпійського комітету.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы», внаслідок прориву водопровідної труби будівля виявилася затоплено. Найбільше постраждала підземна частина штаб-квартири МОК. Там розташовані парковка, архіви організації і сервери. Рівень води в окремих місцях досягав 2 метрів.

За попередніми даними, від 20 до 30 відсотків документів в архіві постраждали через вологу. Відразу вивезти документацію не вдалося – воду відкачували протягом кількох годин.

Поліція Лозанни зазначає, що нічого непоправного не сталося – копії документів зберігаються у філіях Олімпійського комітету.

Проте робота штаб-квартири МОК була перервана. Через потоп відсутній доступ до робочих електронних повідомлень. Близько 150 співробітників евакуйовано, вони поки що розмістяться у філіях організації.

Штаб-квартира МОК буде закрита до середи.