70% Венеції пішло під воду (відео)

Після повені 1 листопада, коли висота припливу становила 140 сантиметрів, тривалі дощі призвели до підйому води до 149 сантиметрів, повідомляє NEWS.ru.

В інших провінціях стихія викликала руйнування будинків. Влада, що ще не встигла оговтатися від попереднього удару, вирішила попросити допомоги у Європейського фонду фінансової стабільності, повідомляє італійське агентство ANSA.

Тривалі дощі призвели до рясних опадів у Венеції. Більшою частиною території міста можна пересуватися лише в гумових чоботях, при цьому знаменита площа Сан-Марко пішла під воду на 60 сантиметрів. Рекордний рівень води було зафіксовано на мисі Пунта делла Салюте - 149 сантиметрів. Проте, за повідомленнями влади, у Венеції ніхто не постраждав і серйозних пошкоджень повінь місту не завдала, тоді як регіони Тоскана і Лігурія постраждали більше, пише La Repubblica.

У Тоскані 200 чоловік було евакуйовано, а рятувальники досі ведуть розбори завалів, що утворилися в результаті обвалів і падіння дерев. Багато жителів опинилися заблоковані в будинках і машинах.

У тосканській провінції Масса-Карраре 50 чоловік залишилися без житла, в 1700 будинків не подається електрика. Дорожнє сполучення порушене внаслідок сходження обвалів на дороги і затоплення мостів. Всім жителям суворо радять переховуватися на верхніх поверхах будинків.

Повінь стала найбільшою в історії Італії за останні 50 років, і шостою за силою з 1872 року після того, як були встановлені перші прилади для вимірювання і автоматичної реєстрації коливань рівня води.

За прогнозами фахівців, якщо дощі продовжаться, то вода зможе дістатися центру країни, зокрема Рима.