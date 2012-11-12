Єгипетський шейх закликав зруйнувати піраміди і Великого сфінкса
14:20, 12 листопада 2012Світ
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Один з лідерів єгипетських салафітів аль-Гохарі закликав зруйнувати піраміди і Великого сфінкса.
Мусульмани хочуть знищити Сфінкса. Фото http://www.republic-egypt.com/
Один з лідерів єгипетських салафітів, шейх Мурган Салем аль-Гохарі закликав зруйнувати піраміди і Великого сфінкса у Гізі.
Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на супутниковий телеканал «Аль-Арабія», ісламський проповідник стверджує, що обов'язком кожного мусульманина є знищення подібних символів ідолопоклонництва.
При цьому він провів паралелі із зруйнованими талібами Баміанськими статуями Будди в Афганістані.
Аль-Гохарі відомий в Єгипті своїми ультрарадикальними поглядами. За попередньої влади його кілька разів було засуджено, а звільнено лише після революції.
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