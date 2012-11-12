Єгипетський шейх закликав зруйнувати піраміди і Великого сфінкса

Один з лідерів єгипетських салафітів, шейх Мурган Салем аль-Гохарі закликав зруйнувати піраміди і Великого сфінкса у Гізі.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на супутниковий телеканал «Аль-Арабія», ісламський проповідник стверджує, що обов'язком кожного мусульманина є знищення подібних символів ідолопоклонництва.

При цьому він провів паралелі із зруйнованими талібами Баміанськими статуями Будди в Афганістані.

Аль-Гохарі відомий в Єгипті своїми ультрарадикальними поглядами. За попередньої влади його кілька разів було засуджено, а звільнено лише після революції.