Країни Перської затоки визнали сирійську опозицію

Як заявив генсек Ради Абдуллатіф аль-Заяні, ця організація прагнутиме визнання легітимності опозиційного блоку іншими арабськими країнами, а також світовою спільнотою. Він також висловив сподівання, що поява об'єднаної опозиційної коаліції допоможе припинити насильство в Сирії і відкриє шлях для політичного шляху передачі влади в країні.

На цю тему: Сирійська опозиція домовилася про об'єднання

Про створення Сирійської національної коаліції угруповань повстанців, що борються проти режиму Башара Асада, оголосили в столиці Катару Досі 11 листопада, нагадує Лента.ру. До її складу увійшло і найбільше опозиційне об'єднання - Сирійська національна рада - яка раніше відмовлявся від співпраці з іншими угрупованнями. Нове утворення, зокрема, координуватиме дії проти урядових військ.

12 листопада про підтримку Сирійської національної коаліції заявив Держдепартамент США.