Країни Перської затоки визнали сирійську опозицію
Країни Ради співробітництва держав Перської затоки офіційно оголосили про визнання опозиційної Сирійської національної коаліції як законного представника сирійського народу.
Як заявив генсек Ради Абдуллатіф аль-Заяні, ця організація прагнутиме визнання легітимності опозиційного блоку іншими арабськими країнами, а також світовою спільнотою. Він також висловив сподівання, що поява об'єднаної опозиційної коаліції допоможе припинити насильство в Сирії і відкриє шлях для політичного шляху передачі влади в країні.
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Про створення Сирійської національної коаліції угруповань повстанців, що борються проти режиму Башара Асада, оголосили в столиці Катару Досі 11 листопада, нагадує Лента.ру. До її складу увійшло і найбільше опозиційне об'єднання - Сирійська національна рада - яка раніше відмовлявся від співпраці з іншими угрупованнями. Нове утворення, зокрема, координуватиме дії проти урядових військ.
12 листопада про підтримку Сирійської національної коаліції заявив Держдепартамент США.