Сирійська опозиція домовилась про об'єднання

Представники різних об'єднань сирійської опозиції парафували сьогодні в столиці Катару Досі угоду про створення єдиної опозиційної організації - Національної коаліції (НК), яка представлятиме інтереси всіх супротивників режиму Президента Сирії Башара Асада, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на супутниковий телеканал "Аль-Джазіра".

Документ, зокрема, підписала найбільша опозиційна Сирійська національна рада.

Учасники зустрічі в Досі планують, що створення НК "одержить народну підтримку", після чого цей політичний орган сформує тимчасовий або перехідний уряд Сирії, який діятиме на захоплених повстанцями територіях держави.

Міжнародне співтовариство багато місяців закликало сирійську опозицію до створення єдиної повстанської сирійської організації.

Збройне протистояння влади і антиурядових сил у Сирії не припиняється з березня 2011 року. За даними, що надходять до ООН, за цей час загинуло від 20 тисяч до 30 тисяч осіб. Влада Сирії заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.