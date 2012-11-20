Пан Гі Мун застеріг Ізраїль від наземної оперції в Секторі Газа

Як передає РІА «Новости», приймаючи Пан Гі Муна в Єрусалимі, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повторив, що готовий дати шанс дипломатії, але якщо вона не спрацює, не зупиниться перед розширенням кампанії, яка поки що обмежена дистанційними ударами.

"Я настійливо застерігаю від наземної операції, яка тільки посилить трагедію", - сказав генеральний секретар ООН, закликавши обидві сторони конфлікту виявити максимальну стриманість.

Б.Нетаньяху пообіцяв, що Ізраїль з готовністю підтримає довгострокове вирішення проблеми сектора Газа, звідки впродовж останніх років бойовики обстрілюють ізраїльські міста.

"Якщо довгострокове рішення може бути знайдено і встановлено дипломатичними засобами, Ізраїль з готовністю візьме в ньому участь. Але якщо потрібно буде розширити військову операцію для того, щоб покласти край постійному потоку ракет, Ізраїль не зупиниться ні перед чим, щоб захистити свій народ", - сказав він.

Вранці джерело в урядових колах сказало РІА «Новости», що прийняття рішення про доцільність наземної операції відкладено на добу, щоб дати "шанс дипломатії".