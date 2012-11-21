Виготовити вибухівку вдома через три роки стане складніше

Як перелає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі.

За проект доповіді Яна Мюльдера (група ліберальних партій, Нідерланди) проголосували 595 депутатів, проти – 12, утрималися – 14.

Таким чином, депутати підтримали запропонований Єврокомісією проект законодавства, який передбачає можливість продажу низки небезпечних хімічних речовин лише покупцям, які зможуть довести потребу їх придбання. При цьому, передбачається, що такі покупці мають отримувати ліцензії на придбання хімічних речовин.

Серед хімічних речовин, що використовуються для чищення басейнів та у вигляді добрив без ліцензій продаватимуться лише три: перекис водню, азотна кислота та нітрометан. Разом з тим, продавці мають реєструвати продаж таких продуктів.

Після схвалення Радою ЄС країни-члени матимуть 18 місяців на втілення положень цього закону в національні законодавства.

Обмеження на придбання хімічних речовин для громадян наберуть чинності через 3 роки з моменту набуття чинності цим законом.