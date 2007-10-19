Екс - перша леді Франції назвала причину розлучення з чоловіком

Екс - перша леді Франції Сесілія Саркозі пояснила, що причиною її розлучення з чоловіком стало небажання бути в центрі уваги. Вона сказала, що не готова до тиску, який зазвичай лягає на дружину президента республіки, повідомляє Reuters з посиланням на французькі ЗМІ.

При цьому С.Саркозі запевнила, що розлучення не відіб`ється на кар`єрі її колишнього чоловіка. "Він почувається як скрипаль, якому вручили скрипку роботи Страдіварі. Тепер він дістав можливість постійно удосконалювати свою майстерність", - розповіла вона.

Варто зазначити, що насправді така позиція Сесілії Саркозі не стала ні для кого сюрпризом. Справа у тому, що ще в 2005 році вона дала інтерв`ю одному з французьких журналів, в якому чітко заявила, що не хоче бути першою леді, пояснивши це відсутністю у себе політкоректності.

Екс-дружина президента призналася, що намагалася зберегти шлюб з Ніколя Саркозі: "Ми все перепробували, але це стало просто нестерпно. Публічне життя мене не влаштовує. Я люблю бути в тіні".

"Те, що відбулося зі мною, часто трапляється з багатьма людьми. Я просто перестала себе відчувати частиною нашої сім`ї", - сказала С.Саркозі і додала, що має намір тепер присвятити більше часу своїм дітям – спільному з президентом 10-річному синові і двом дітям від колишнього шлюбу.

Опитування громадської думки показують, що більшість громадян Франції не змінили свого ставлення до президента після розлучення, а 79% взагалі заявили, що особисте життя Ніколя Саркозі не має ніякого відношення до політики.

РБК