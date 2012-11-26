Міністр оборони Ізраїлю несподівано заявив, що йде у відставку
12:36, 26 листопада 2012Світ
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Міністр оборони Ізраїлю Егуд Барак сьогодні несподівано оголосив про завершення своєї політичної кар’єри.
Егуд Барак піде з політики після наступних виборів
За словами міністра Барака, він очолюватиме міністерство до січневих виборів, пише Радіо Свобода.
Сьогодні в Єрусалимі 70-річний політик заявив, що хоче проводити більше часу з родиною.
Прикметно, що Барак іде у відставку менше ніж за тиждень після того, як Ізраїль і «Хамас» домовилися про припинення вогню.
Барак був міністром оборони з 2007 року, а 1999-2001 роках був прем’єром.
Опитування передбачали невисокі результати для партії Егуда Барака на виборах, запланованих на початок 2013 року. Проте підтримка його політичної сили зросла після операції в Смузі Гази.
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