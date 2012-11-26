Міністр оборони Ізраїлю несподівано заявив, що йде у відставку

За словами міністра Барака, він очолюватиме міністерство до січневих виборів, пише Радіо Свобода.

Сьогодні в Єрусалимі 70-річний політик заявив, що хоче проводити більше часу з родиною.

Прикметно, що Барак іде у відставку менше ніж за тиждень після того, як Ізраїль і «Хамас» домовилися про припинення вогню.

Барак був міністром оборони з 2007 року, а 1999-2001 роках був прем’єром.

Опитування передбачали невисокі результати для партії Егуда Барака на виборах, запланованих на початок 2013 року. Проте підтримка його політичної сили зросла після операції в Смузі Гази.