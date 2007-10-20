Горбачов засновує нову соціал-демократичну партію замість забороненої

Михайло Горбачов практично одностайно обраний головою "Союзу соціал-демократів" на установчому з`їзді. На посади заступників були запропоновані кандидатури Михайла Кузнєцова і Генріха Боровика, але останній відмовився. За його словами, йому достатньо і членства в раді. Врешті ухвалили висунути тільки кандидатуру Кузнєцова, який і був надалі обраний.

За словами Горбачова, рух поки що не буде перетворений на політичну партію, оскільки суспільство не готове до сприйняття ідей соціал-демократії. Горбачов не виключив, що до наступних парламентських виборів соціал-демократи займуться партійним будівництвом.

Рух ставить своїм головним завданням впровадження в Росії європейської політичної культури та цінностей і виступає за збільшення ролі інтелігенції в політичних процесах. Горбачов зазначив, що соціал-демократи сподіваються на пресу і "використовуватимуть механізм свободи слова".

Президент СРСР нагадав, що раніше влада ліквідовувала засновану ним Соціал-демократичну партію Росії (СДПР). СДПР була ліквідована рішенням колегії Верховного Суду РФ 12 липня 2007 року за позовом Росреєстрації, як така, що не задовольняє нові вимоги закону про партії.

Нагадаємо, що 15 жовтня у Вісбадені (Німеччина) на форумі «Петербурзький діалог» Горбачов виступив з підтримкою Володимира Путіна. Горбачов нагадав про економічне зростання країни, а також про поліпшення соціального становища. «Путін зробив дуже добру роботу», - заявив він.

На форумі Горбачов заявив, що поділяє думку Путіна про свободу преси, яка «немислима без відповідальності», а також закликав до усвідомлення російської ситуації: «Можливо, для Росії позаду лише половина шляху до демократії».